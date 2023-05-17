Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki kavgaların sonu gelmiyor! - Son Dakika
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Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki kavgaların sonu gelmiyor!

17.05.2023 14:16

Kiralardaki artışların ardından Türkiye'nin farklı noktalarından ev sahibi-kiracı kavgaları haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Sarıyer'de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan kiracı, yoldan çevirdiği taksiyle hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan ise polis tarafından Ortaköy'de yakalandı.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan Kaptan (42), kirasını birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan'ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan Kaptan, taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev sahibi ve kiracı kavgaları bitmek bilmiyor

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ev sahibi ve kiracı kavgaları bitmek bilmiyor

ŞÜPHELİ ORTAKÖY'DE YAKALANDI

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki kavgaların sonu gelmiyor! - Son Dakika


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