İstanbul'da ev sahibi kiracısını vurdu, silahla birlikte yakalandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra kayıplara karışan ev sahibi, silahla birlikte yakalandı.

İLK OLARAK TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR

Olay, 18 Temmuz'da saat 15.50 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. 15 yıllık kiracısı olan Hüseyin Asar'ın kirasına zam yapmak istedi. Kiracı ise yüksek bulduğu zam teklifini kabul etmedi ve ikili telefonda tartışma yaşadı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sonrasında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., çocuklarını spor salonuna götürmek için evine gelen Hüseyin Asar'a kurşun yağdırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hüseyin Asar'ı hastaneye kaldırdı. Asar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Öte yandan, Hüseyin Asar'ın önceden eşinin vefat ettiği de öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kiracı Hüseyin Asar'ın vurulduktan hemen sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı, çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görüldü. Saldırıyı düzenleyen Ertuğrul Deniz Ö. polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

3 GÜN SONRA SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Kiracısını silahla yaralayarak ölümüne sebep olan ev sahibi, Merkez Mahallesi'nde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından 'kasten öldürme' suçuyla adli makamlara sevk edildi.