Ev sahibi kiracısının kapısına gidip olay çıkarttı! Terliklerin havada uçuştuğu kavga anbean görüntülendi - Son Dakika
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Ev sahibi kiracısının kapısına gidip olay çıkarttı! Terliklerin havada uçuştuğu kavga anbean görüntülendi

25.04.2023 17:18

Ev sahibi ve kiracı arasında çıkan kavgalara bugün bir yenisi daha eklendi. Kiracısının evini boşaltmasını isteyen ev sahibi, kiracısının kapısına gelerek kavga çıkarttı. Terliklerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da evden çıkartılmak istenen kiracı, olumsuz yanıt verince ev sahibinin ailesi tarafından evi basıldı. Kapı önünde başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

ÖNCE TELEFONDA KAVGA ETTİ

İddiaya göre bölgede bulunan kira fiyatlarının altında kira ödeyen kiracı yasal hakkı gereği bu sene belirli oranda zam bedelini ödemeyi kabul etti. Ancak ev sahibi bu durumdan rahatsız olarak, kiracısının çıkmasını istedi. Daha sonra telefonda başlayan atışma, evin önünde devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ev sahibi, aile bireyleri ile birlikte kiracısının kapısının önüne gidince ortalık karıştı. Çıkan kavgada terlikler havada uçuşurken, kiracı o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Her iki taraf birbirinden şikayetçi olarak karakola gittiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İstanbul, kiracı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibi kiracısının kapısına gidip olay çıkarttı! Terliklerin havada uçuştuğu kavga anbean görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahibi kiracısının kapısına gidip olay çıkarttı! Terliklerin havada uçuştuğu kavga anbean görüntülendi - Son Dakika
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