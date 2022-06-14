Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

14.06.2022 19:45

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı ev sahibini silahla öldüren kişi tutuklandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı ev sahibini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve kira artış meselesi nedeniyle tartıştığı ileri sürülen ev sahibi Şenel Tombul'u silahla öldüren H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 900 lira olan kirasının Şenel Tombul tarafından 5 bin liraya çıkarıldığını, daha sonra ise 2 bin 500 liraya anlaştıklarını ancak buna rağmen yine evden çıkarılmak istendiğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylediği iddia edildi.

Kavga sırasında yeni kaybettiği annesine küfür edildiğini öne süren şüphelinin, bu nedenle cinnet getirerek ev sahibini vurduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Şüpheli H.Ç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Şenel Tombul'un cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Giresun'a gönderildi.

Maktulün oğlundan açıklama

Babasının cenaze namazı sonrası açıklama yapan Kadir Tombul, olayın kira artışıyla ilgili olmadığını savunarak "İlk geldiğinde yanındaki kız arkadaşının nişanlısı olduğunu söyledi. Sonra farklı kadınlar, erkekler eve gelmeye başladı. Son altı ayda çıkması konusunda uyardık. Tüm komşular şikayetçiydi." diye konuştu.

Kiracının kendilerine "günü dolduğunda çıkacağını" söylediğini anlatan Tombul şöyle devam etti:

"Günü doldu. Dün de babam 'Ev buldun mu, çıkacak mısın?' diye yanına iniyor. Çıkmayacağını söylüyor. Yanında da yabancı uyruklu iki kadın var. Ardından iki gün sonra çıkmayı kabul etti. Biz de oradan indik. Sonra adam elinde silahla içeri giriyor. Üç el ateş ediyor. İkisi babama, biri arabamıza geliyor. Ondan sonra içeri kaçtı. Daha sonra polis, içerideki adamla birlikte kadınları da aldı. Olayın aslı bu."

Tombul, kiracının kendilerine mevcut kiranın beş katını teklif ettiğini öne sürerek "800 lira veriyordu. '4 bin lira vereyim, çıkmayayım.' dedi. Biz de '10 bin lira da versen çıkacaksın, sen kadın ticareti yapıyorsun.' dedik." ifadesini kullandı.

Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı
Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

YORUMLAR
500
İstanbul'da ev sahibini öldüren kiracı adliyeye sevk edildi İstanbul'da ev sahibini öldüren kiracı adliyeye sevk edildi İstanbul'da kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü İstanbul'da kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 22:02:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement