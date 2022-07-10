İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?" - Son Dakika
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İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"

10.07.2022 15:53

Dün akşamdan bu yana İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış kentte hayat adeta felç oldu. Esenyurt, Beykoz ve Silivri başta olmak üzere bazı ilçelerde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması ise Twitter'da gündem oldu. Birçok kullanıcı İBB Başkanı'nın tatilde olduğunu iddia ederken, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrası birçok ilçede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kaldı. En çok hasarın görüldüğü Esenyurt'ta İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunup açıklama yaparken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahada gözükmemesi merak konusu oldu.

Geçtiğimiz kış İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu akşam İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya giden, 2019 yılında İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçenin sel sularının altında kaldığı gün Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu bu konularla tepkilerin odağında yer almıştı.

MUĞLA'DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bugünse sosyal medyada çok sayıda İstanbullu, İmamoğlu'ndan dün akşamdan beri herhangi bir açıklama gelmemesine tepki gösterdi. Kimi kullanıcılar İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğunu ileri sürdü.

"İMAMOĞLU NEREDE?" SORUSU TT OLDU

Kısa sürede İBB Başkanı hakkında binlerce tweet atılırken, "Ekrem İmamoğlu nerede?" sorusu Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturdu.

O paylaşımlardan bazıları:

İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'un sağanak yağışa teslim oldu, 'Ekrem İmamoğlu nerede?' sorusu sosyal medyada gündem oldu
YORUMLAR
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İstanbul'daki sağanak yağış vatandaşlara kabusu yaşattı! İmamoğlu'nun tatile çıktığı iddia ediliyor İstanbul'daki sağanak yağış vatandaşlara kabusu yaşattı! İmamoğlu'nun tatile çıktığı iddia ediliyor İstanbul'u selle boğuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu iddia edildi İstanbul'u selle boğuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu iddia edildi

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Esenyurt, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: 'Ekrem İmamoğlu nerede?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?" - Son Dakika
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