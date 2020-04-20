Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "evde kal" çağrısıyla, İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan evde kal çağrısına, İstanbul'un pek çok ilçesinde uyulduğu gözlendi.

Büyükçekmece istikametinde iş çıkış saati olan 17.00'den itibaren belli noktalarda trafiğin yoğunlaştı görüldü. Toplu taşıma araçlarında ise genellikle sakinlik hakim oldu.

Kadıköy'ün en işlek cadde ve meydanları da sessizliğe bürünürken, sahil, martı ve güvercinlere kaldı. İşten çıkan vatandaşların olmasına rağmen otobüslerin sakin olduğu gözlendi.

Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısa süreli trafik yaşandı. Mecidiyeköy Meydan'da mesai sonrası oluşan yaya trafiği ise otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Beşiktaş Meydanı ve çarşı, sakinliğini korurken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü.