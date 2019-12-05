Son Dakika Haberleri: İstanbul'da evde sera kurup Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da evde sera kurup Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da evde sera kurup Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Avcılar'da bir binanın bodrum katında sera oluşturarak Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da evde sera kurup Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Avcılar'da bir binanın bodrum katında sera oluşturarak Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da iki şüphelinin uyuşturucu madde üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Denizköşkler Mahallesi'nde bir binanın bodrum katına operasyon düzenleyen ekipler, Ozan P. ve İbrahim Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sera oluşturduğu evde 200 kök Hint keneviri, vantilatör, ısıtıcı, nem ölçer, sera ısıtıcı reflektör ve 2 bidon sıvı gübre geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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