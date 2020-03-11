İSTANBUL'DA EVE DÖNÜŞ YOLUNDA METRO VE METROBÜS YOLCULARININ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika

TÜRKİYE'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. İş çıkışı Zeytinburnu Metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

DEZENFEKTANI CEBİNDE TAŞIYOR

Burcu Aydın, "Antiseptik alkoller kullanıyoruz, çalıştığımız ortamı sürekli temiz tutmaya çalışıyoruz. Sadece bunları yapıyoruz şimdilik, başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi. Barış Meşin, önlem aldığını belirterek cebinde bulunan dezenfektanı gösterdi. Meşin"Metrobüsten çıktığımızda sıkıyoruz. Okula ve toplu taşımaya da maskeyle gidiyoruz. Şimdilik önlemlerimizi aldık. İlk vaka çıktıktan sonra biraz daha önlemleri artırdık" diye konuştu.

"KORKMUYORUM, GELDİ ARTIK, GELDİYSE DE ÇEKECEĞİZ"

Dilara Çetin, "Aile baskısı aslında. Yapacak bir şey yok, korunmaya çalışıyoruz ama korunulacak gibi değil yani. Her şey Allah'tan biz tabi ki de önlemimizi alacağız ama yapacak bir şey yok. Eğer gelecekse de gelecek" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Metro istasyonundan görüntüler

Vatandaşlarla röportaj

Metrobüs durağından görüntüler

Dezenfektan kullananlardan görüntüler

Vatandaşlarla röportaj

Önlem almayan bir kişi ile röportaj

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