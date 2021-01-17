İstanbul'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda sera haline getirdiği evde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.C. isimli bir kişinin Avcılar'da kiraladığı dairede kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.
Jandarma, baskın düzenlediği evde 50 kök yeni ekilmiş kenevir bitkisi, 391 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, poşetler içerisinde 85 kilogram işlenmeye hazır kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.C. yetiştirdiği uyuşturucu maddeyi 100-200 gramlık paketler halinde piyasaya sürdüğünü itiraf etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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