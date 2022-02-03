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İstanbul'da evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı

03.02.2022 10:30
İstanbul'da evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı

Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan "Topal Muhtar" lakaplı yabancı uyruklu zehir taciri, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan "Topal Muhtar" lakaplı yabancı uyruklu zehir taciri, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın evinde "Gırgır" olarak tabir edilen el süpürgesi içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çevresinde 'Topal Muhtar' namıyla anılan şüpheli ile ilgili yapılan araştırmalarda, zehir tacirinin H.N. olduğu anlaşıldı. Adresi tespit edilen uyuşturucu satıcısının yakalanması için dün akşam saat 20.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi'ndeki eve baskın düzenlendi. Operasyonda H.N. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 700 TL ve 60 dolar para ile "Gırgır" olarak tabir edilen el süpürgesi içerisine gizlenmiş halde 180 adet captagon hap ile 53 adet tramadol hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.N., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Muhtar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da evinde uyuşturucu bulunan 'Muhtar' lakaplı zehir taciri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da evinde uyuşturucu bulunan "Muhtar" lakaplı zehir taciri yakalandı - Son Dakika
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