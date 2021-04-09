İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü

09.04.2021 10:00

İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü Kağıthane'de bir maganda alkolün etkisiyle teras katından binalara 13 el ateş etti Şahsın tabancasından çıkan kurşunlardan 2'si uyuyan çocuklu ailenin evine isabet etti Ateş açtığı anları kaydettiren maganda polis...

İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü

Kağıthane'de bir maganda alkolün etkisiyle teras katından binalara 13 el ateş etti

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlardan 2'si uyuyan çocuklu ailenin evine isabet etti

Ateş açtığı anları kaydettiren maganda polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de alkollü olduğunu iddia eden bir maganda gece saatlerinde yaşadığı rezidansın terasından binalara ateş açtı. Kurşun yağdıran şahsın tabancasından çıkan kurşunlar, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki binada yaşayan 2 ailenin evine isabet etti. Olay anı kameralara yansırken evde uyurken dehşeti yaşayan çocuklu aile ölümden döndü. Ateş açtığı anları kaydettiren maganda ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan hemen sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili konuşan Ali İşbilir, "Çok korktuk, çocuklar o sese uyandılar ve ağladılar, yanlarına gittik ve yere yattık" dedi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir binadan çok sayıda silah sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine seslerin geldiği sokağa gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, seslerin sokak üzerindeki bir rezidanstan geldiğini belirledi. Bunun üzerine siteye giren Kağıthane polisi, güvenlik kamera görüntülerinin incelemeye aldı. Teras katını gösteren kameralara bakan ekipler, 2 şahsın belinden tabancayı çıkartarak defalarca ateş açtığını tespit etti. Ayrıca polis ekipleri, terastaki diğer şahsın ise binalara ateş açan şahsı cep telefonuyla görüntülediğini belirledi. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şahsın rezidansta kaldığını tespit etmesi üzerine evine baskın düzenledi.

Ateş açtığı o anları cep telefonuyla kaydettirdi

Baskın sonucunda Gökhan Ç. olayda kullandığı tabancaya birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin teras katında yaptığı incelemeler sonucunda ise çok sayıda kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan maganda polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, teras katına çıkan iki şahıs korkuluklara yaklaşıyor. Bir süre sonra beyaz kıyafet giyen şahıs belinden tabancayı çıkartıyor. Diğer şahıs ise cep telefonuyla çekim yapmaya başlıyor. Şahıs ardından tabancayla defalarca ateş açıyor. Ateş açan şahıslar ardından kattan uzaklaşıyor.

Magandanın kurşunların çocukla ailenin evine isabet etti

Öte yandan magandanın olayı gerçekleştirdiği esnada tabancasından çıkan kurşunlardan 2'si yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan binadaki 2 dairenin camından içeriye girdi. O esnada evde 2 çocuğu ve eşiyle birlikte uyuyan çilingir Ali İşbilir'in (31), yatak odasının camından kurşun içeriye girdi. Uyanarak neye uğradığını şaşıran İşbilir ve eşi, odayı kontrol ettiğinden pencere camından giren kurşunun duvardan sektikten sonra kapıya saplandığını gördü. Korku dolu anlar yaşayan adam durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından İşbilir emniyete giderek şikayette bulundu. Ayrıca aynı binada yaşayan bir kadının evinin pencere panjurlarına da kurşun isabet ettiği tespit edildi.

"Çocuklar o sese uyandılar ve ağladılar, yanlarına gittik ve yere yattık"

Olayla ilgili konuşan Ali İşbilir, "Gece saatlerinde ses uyandık. Sonra penceredeki deliği fark ettik. Daha sonra ışıkları yakmadan mermi izi olduğunu anladım. Hemen yere atarak polisi aradık. Ben olaydan yarım saat önce su içmek için ayağa kalkmıştım. Belki de o mermi bize gelebilirdi. Çünkü çocuklar vardı, onlar da ağlıyordu. Eşimle yatıyordum sese uyandık ve korktuk. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Buradaki mermi çekirdeğini aldılar. Polis ekiplerinin ifadesine göre mermi karşı taraftaki binadan atılmış. Mermi camdan giriyor duvar çarpıyor ve sektikten sonra havlu ve tahta parçalarını parçalayarak aşağıya mermi düşüyor. O mermi bize de gelebilirdi. Çünkü yaklaşık 1 metre gibi yakın bir mesafemizden geçti. Sonuç olarak korktuk. Aslında büyük bir ses vardı. Yan ve üst komşular sesi duymuşlar. Binamı çöktü, yoksa bomba mı patladı sanmışlar. Mermi yanımızdan geçtiği için baya bir korktuk. Çocuklar o sese uyandılar ve ağladılar, yanlarına gittik ve yere yattık. Emniyete gittim ifade verdim. Şahıs gözaltına alınmış, mahkemeye çıkacak. Cezasız kalmasın istiyorum, çünkü insanız her şey olabilir, ölebilirdik. Adalet yerini bulsun bir daha böyle bir şey yaşanmasın" dedi.

Öte yandan emniyette 4 adet "ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet" ve 1 adet "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan Gökhan Ç. ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü
İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü

Kağıthane, Maganda, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anları: Evinde uyuyan çocuklu aile ölümden döndü - Son Dakika


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