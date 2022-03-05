İstanbul'da evini satmaya çalışırken yaklaşık 40 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

İstanbul'da evini satmaya çalışırken yaklaşık 40 bin lira dolandırıldı

İSTANBUL - İstanbul'da satılık ilanı veren mağdurla iletişime geçerek, arkadaş olan ardından "Kredi kartım yurtdışı olduğu için ödeme yapamıyorum" diyerek yaklaşık 40 bin TL'lik bir bilgisayar aldırarak ortadan kaybolan dolandırıcı gözaltına alındı. Benzer suçlardan suçlarından 20 kez gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da önceki gün E.T.G. adlı şahıs evini satmaya çalışırken dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren E.T.G. "Satılık ilanı verdiğim ev için biri aradı. Kanada'da yaşadığını patronu için bir ev alacağını söyledi. Buluştuk ve evin fiyatı konusunda anlaştık. Daha sonra bana bir bilgisayar almak isteğini ancak kredi kartının yabancı ülke kartı olduğu için çalışmadığını söyledi" dedi. Durumdan hiç şüphelenmediğini anlatan mağdur E.T.G. ona yardımcı olmak için kendi kredi kartı ile bilgisayarın ücreti olan 37 bin lirayı ödediğini ancak şüphelinin daha sonra bilgisayarı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, cep telefonu kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Hüseyin K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 12 kez dolandırıcılık, 4 kez tehdit, 2 evden hırsızlık, 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 20 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen E.T.G., kendisini dolandıran Hüseyin K.'yı teşhis etti. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.