İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Onur Y, Abdülsamet C. ve Mesna T'yi gözaltına aldı.

İncelemede, 3 şüphelinin daha önce Büyükçekmece Kumburgaz'da bir evden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 şüphelinin evlere giriş anları yer alıyor.