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Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

06.02.2022 14:03

İstanbul'da farklı tarihlerde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de 24 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzlerini maske ve kapüşonla gizleyen zanlıların eve girdiğini tespit etti.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen biri kadın 4 şüphelinin, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suna A. (23), Okay K. (20), Garip K. (24) ve Azat A. (20), sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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