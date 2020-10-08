İSTANBUL'DA EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN İKİZ KARDEŞLER KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da 8 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen ikiz kardeş şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin bir binaya girmeleri, birinin çaldıkları televizyonu kucaklayarak taksiye binme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda 8 ayrı evden hırsızlık meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, takibi sonucu Fırat Ç. (18) ile Berat Ç.'yi (18) yakaladı. Gözaltına alınan ikiz kardeşlerden Fırat Ç.' nin 56, Berat Ç. 'nin 33 suç kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden ziynet eşyası, tablet, cep telefonu, silah, dizüstü bilgisayar, kamera, televizyon ve nakit para çaldıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan ikiz kardeşler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALDIĞI TELEVİZYONU KUCAKLAYARAK TAKSİYE BİNEN ŞÜPHELİ KAMERADAÖte yandan maskeli ikiz kardeşlerin bir apartmana girdikleri ardından bir dairenin kapısını açmaya çalıştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise bir şüphelinin kucakladığı televizyonla taksiye bindiği anlar görülüyor.

- İstanbul