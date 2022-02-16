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İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

16.02.2022 12:11
İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kartal'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kartal'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal'da 4 evden gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, evlerden 4 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı, cep telefonu, drone, hoparlör ile tablet bilgisayarın çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Hırsızlığa benzer suçlardan kaydı olan E.H, çaldığı eşyalarla Kartal'da yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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