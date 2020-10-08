Evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen ikiz şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikiz şüpheliler tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Bakırköy, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda 2 Mart ve 30 Eylül tarihleri arasında 8 evdeki hırsızlık olayını aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 18 yaşındaki ikiz kardeşler Fırat Ç. ve Berat Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Fırat Ç'nin 41, Berat Ç'nin ise 27 hırsızlıkla ilgili emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikiz şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.