İstanbul'da evlere ekmek servisi - Son Dakika

İstanbul'da evlere ekmek servisi
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin talep eden vatandaşların ekmeğini evlerine götürdüğünü bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin talep eden vatandaşların ekmeğini evlerine götürdüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın #EvindeKalİstanbul etiketli paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda ekmekleri, polis ve zabıta ekiplerinin dağıttığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:06 Kaynak: AA
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