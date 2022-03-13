İstanbul'da evli çift, karda ulaşım sorununu kızağa binerek çözdü - Son Dakika

İstanbul'da evli çift, kar yağışının etkisiyle kapanan ara sokaklardaki ulaşım sorununu kızak kullanarak çözdü.

Kentte günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ara sokaklar kapandı.

Birçok sürücü özel aracı yerine toplu taşımayı tercih ederken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ulaşım sorununu çözdü.

Gaziosmanpaşa'da Emrah ve Gözde Kuas çifti, yoğun kar nedeniyle araçlarını park ettikleri yerden çıkaramayınca çareyi kızağa binmekte buldu.

Birbirlerini kızakla çekerek ulaşım sağlayan çiftten Emrah Kuas, bu şekilde hem eğlendiklerini hem de babaannelerinde kalan çocuklarının yanına gideceklerini söyledi.

Kuas, "Kar yağışı nedeniyle aracımızı çıkaramadık. Yolumuz 2 kilometre. Yol boyunca kızağa binerek gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.