Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Hürriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da evli çift tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika

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