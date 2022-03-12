İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor

12.03.2022 17:04
İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 900 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, evsiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor - Son Dakika
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