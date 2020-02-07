İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu - Son Dakika
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İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kentteki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaraları belirledi.

İstanbul'da evsizler için iletişim hatları oluşturuldu, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla kentteki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaraları belirledi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabında "#MisafirEdelim" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz." denildi.

Paylaşımda, İstanbul'un 39 ilçe kaymakamlığının iletişim bilgilerine de yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Valiliğimiz koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya, bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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