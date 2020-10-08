İstanbul'da eylül ayında sürücülere 57,3 milyon liralık ceza - Son Dakika

İstanbul'da eylül ayında sürücülere 57,3 milyon liralık ceza

08.10.2020 18:05
İstanbul'da eylül ayında sürücülere 57,3 milyon liralık ceza, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eylül ayı içerisinde il genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik resmi, sivil ve motosikletli ekiplerce seyir halinde ve sabit yapılan denetim sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eylül ayı içerisinde il genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik resmi, sivil ve motosikletli ekiplerce seyir halinde ve sabit yapılan denetim sonuçlarını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan kontrollerde 2 bin 691 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G (Makas atmak) "Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten" bin 228 TL'den toplam 3 milyon 304 bin 548 TL, 81 araç sürücüsüne ise aynı kanunun 67/1D (Drift) "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" içerikli maddesinden 6 bin 141 TL'den toplam 497 bin 421 TL idari para cezası işlemi uygulandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, bin 335 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 (Abartı egzoz) "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden bin 228 TL'den toplam 1 milyon 639 bin 380 TL, 98 bin 482 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-A, 51/2-B ve 51/2-C (radar-aşırı hız) maddelerinden 35 milyon 265 bin 146 TL, 134 şahsa (vale) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-C "Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddesinden 132 TL'den toplam 17 bin 688 TL idari para cezası işlemi uygulandığına yer verildi.

5 bin 255 araç sürücüsüne, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL'den toplam 12 milyon 993 bin 142 TL idari para cezası işlemi uygulandığı kaydedilen açıklamada, 21 bin 452 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-A(Emniyet kemeri kullanmamak) "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" maddesinden 132 TL'den toplam 2 milyon 831 bin 664 TL, 5 bin 306 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-B(Kask takmamak) " Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" maddesinden 132 TL'den toplam 700 bin 392 TL idari para cezası işlemi uygulandığı ifade edildi.

Eylül ayında toplamda 57 milyon 249 bin 381 lira ceza kesilirken denetimlerde 9 bin 776 aracın trafikten men edildiği, 2 bin 611 şahsın sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da eylül ayında sürücülere 57,3 milyon liralık ceza - Son Dakika

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