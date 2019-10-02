İstanbul'da Eylül'de en fazla dolmuş ve minibüs taşıma ücretleri arttı

İTO verilerine göre İstanbul'da Eylül ayında en fazla dolmuş ve minibüs taşıma ücretleri arttı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 78'inin perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Eylül ayında İstanbul'da dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 27,27 arttı



Eylül ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan dolmuş ve minibüs yolcu taşıma ücretleri yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 24.35 ile aynı grupta yer alan taksi ücretleri, yüzde 23,23 ile eğitim, kültür ve eğlence harcamaları grubunda kurşun kalem, yüzde 22,86 ile gıda harcamaları grubunda kabak, yüzde 21,29 ile aynı gruptan patlıcan ve yüzde 21,02 ile eğitim, kültür ve eğlence harcamaları grubunda defter oldu.



2019 Eylül ayında limon yüzde 19,31 ucuzladı



2019 Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 19,31 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 17,72 ile domates, yüzde 15,36 ile erik, yüzde 12,36 ile tavuk, yüzde 10,02 ile soğan ve yüzde 6,81 ile armut oldu. - İSTANBUL