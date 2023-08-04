İstanbul'da Eyyam-ı Bahur Sıcakları Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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İstanbul'da Eyyam-ı Bahur Sıcakları Zor Anlar Yaşattı

04.08.2023 15:00

Eyyam-ı Bahur etkisinin sürdüğü İstanbul'da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Taksim'de günlük hayat devam ederken, Fatih'te bir manav kendisini ve ürünlerini sulayarak serinlemeye çalıştı. Sıcaklar nedeniyle meyveler de zarar gördü ve ürünlerin fiyatları arttı.

"Eyyam-ı Bahur" etkisinin sürdüğü İstanbul'da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Taksim'de ise manzara değişmezken, Fatih'te bir manav ise ürünleri sularken kendisini de ıslatarak serinledi.

Mega kent İstanbul'da etkili olan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları etkisini sürdürüyor. Bunaltan sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlendi.

"Hem ürünler hem de biz yandık"

Fatih Kocamustafapaşa'da manav dükkanı işleten Mehmet Şavli, sıcaktan korunmak için hem kendini hem de meyvelerini suladı. Şavli, "Bu sene çok sıcak, bittik, mahvolduk. 10 senedir böyle bir sıcaklık görmemiştik. Meyveler de yandı, biz de yandık. Kendimizi ıslatıyoruz. Meyveleri de yanmasın diye ıslatıyoruz. Yoksa kaynıyor. Sıcaktan meyveler dayanamıyor, çürüyor. Bu sıcaklardan dolayı ürünler de pahalanıyor. Hem ürünler hem de biz yandık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Taksim, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Eyyam-ı Bahur Sıcakları Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Eyyam-ı Bahur Sıcakları Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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