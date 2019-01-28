İstanbul'da Fabrika Yangını
32 dakika önce
Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Güngören
'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Merter'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:17 Kaynak: AA
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