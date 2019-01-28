Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fabrika Yangını

İstanbul'da Fabrika Yangını

32 dakika önce

Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merter'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Güngören, İtfaiye, Güncel
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