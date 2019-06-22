İstanbul'da fabrika yangını
1 saat önce
İSTANBUL (AA) – Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:19 Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) – Büyükçekmece
'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy
Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü
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, Bakırköy
, Bağcılar
, Şişli
, Bayrampaşa
, Başakşehir
itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4'ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin, plastik ve tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.
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