Son Dakika Haberleri: İstanbul'da fabrika yangını (2)
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İstanbul'da fabrika yangını (2)

33 dakika önce

Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrika yangını (2)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:28 Kaynak: AA
İşçi, Büyükçekmece, Güncel
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