İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi yaşamını yitirdi
29 dakika önce
İstanbul Büyükçekmekce’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dört işçi hayatını kaybetti
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:08
'un Büyükçekmekce ilçesinde tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine Beylikdüzü
, Beykent, Kocasinan
, Bakırköy
, Bağcılar
, Şişli
, Bayrampaşa
, Başakşehir
itfaiyesi ile polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
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