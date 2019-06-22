Son Dakika Haberleri: İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi yaşamını yitirdi
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İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi yaşamını yitirdi

29 dakika önce

İstanbul Büyükçekmekce’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dört işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi yaşamını yitirdi, System.String[]
İstanbul'un Büyükçekmekce ilçesinde tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:08 
İşçi, İstanbul, Dünya
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