İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor

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İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki fabrika yangınına müdahaleye çok sayıda ekip katıldı.

ÇALIŞMALARA TOMA ARAÇLARI DA KATILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale edildi. Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alarak araçların bu caddeye girmesine izin vermedi. Yangın 31 saat sonra kontrol altına alındı