İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor

12.06.2023 00:03

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları 24 saattir devam ediyor. Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki fabrika yangınına müdahaleye çok sayıda ekip katıldı.

İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor

ÇALIŞMALARA TOMA ARAÇLARI DA KATILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı.

İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale edildi. Polis, fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alarak araçların bu caddeye girmesine izin vermedi. Yangın 31 saat sonra kontrol altına alındı

İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
İstanbul Başakşehir'deki Fabrikada Yangın: İtfaiye 24 Saattir Çalışıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • ALI YANIK: iktidar mültecilere yedireceğine, genel başkanlarının 6-7 tane özel uçağı olacağına, bunlardan feragat etsinler de bir zahmet 3-5 tane itfaiye helikopter alsınlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 24 saattir devam ediyor - Son Dakika
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