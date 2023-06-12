İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor

12.06.2023 09:34

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 39 saattir devam ediyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, yangının binanın beşinci ve altında katında halen devam ettiği söyleniyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 2 günden bu yana sürüyor.

Başakşehir'deki fabrikada yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor

TOMA İLE DESTEK VERİLDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Başakşehir'deki fabrikada yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor

ÇÖKMELER MEYDANA GELİYOR

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Başakşehir'deki fabrikada yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis, önceki akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Başakşehir'deki fabrikada yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor

5 VE 6. KATTAKİ MALZEMELER YANIYOR

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 39. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir'deki fabrikada yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • murat özdemir: İtfaiye mi yetersiz yoksa yangın mı büyük? Cevap Yaz 17 9 Yayından Kaldır
  • Onur Türk: Sırf seçim kazanmak için yetkin personeli işten çıkarıp yerine pkk sempatizanı koyarsan yangında sönmez su da basar. Her yangına suyla müdahale olmaz.artık sıcaktan demirler eridi bina çöküyor. Şimdi anladınız mı orman yangınları günlerce devam ederken neden sönmedi. Değişim değişim diyen imamoğlu bak değişim İstanbul'da bir yangını söndürmedi ekiplerin neredesin tatilde mi? 5 10 Yayından Kaldır
  • cemil: Yanan ve yanmaya meyilli bir malzeme var ise uçakla da söndürme çalışması yapılsa zor. Uçakla da yapılamaz çevredeki yerleşime zarar verir. 3 0 Yayından Kaldır
500
Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da fabrikada çıkan yangın 37 saattir devam ediyor! Binanın son 2 katında çökmeler yaşanıyor - Son Dakika
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