İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale 65 saattir devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale 65 saattir devam ediyor

13.06.2023 11:05

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken, tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65. saate girildi.

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

BİNANIN ÖN KISMINDA ÇÖKMELER YAŞANIYOR

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA 65 SAATE GİRİLDİ

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor. Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi.

İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

YIKIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü. Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: böyle bir fabrikada önlem çok daha etkin olmalıydı, yani en üst düzeyde yangın söndürme sistemi olmalıydı...yazık, mala yazık, çalışana yazık, iş sahibine yazık... Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Bir kerelik Ülkeni savunan Biri olmayı denedin mi 1 0 Yayından Kaldır
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Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor Başakşehir'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları 44 saattir devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale 65 saattir devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale 65 saattir devam ediyor - Son Dakika
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