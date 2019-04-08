İstanbul'da Faciadan Dönüldü, Sürücü Şok Geçirdi

İstanbul Gazi Mahallesi'nde sokak arasında dört yol ağzına hızlı bir şekilde giren otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıktı.

İstanbul Gazi Mahallesi'nde sokak arasında dört yol ağzına hızlı bir şekilde giren otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıktı. Otomobil, 2 tekerlek üzerinde yan bir şekilde havaya kalkarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 08.40 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtte sür'atli bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, dört yol ağzına geldi. Burada sürücünün kullandığı otomobile başka bir sokaktan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sür'atli olan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı kaldırıma uçtu. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin merdivenlerine çarpan araç 2 tekerlek üzerinde havalandı. Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü, kısa süreli şok geçirdi. Koşarak gelen çevredeki vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anı ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

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