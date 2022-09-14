İSTANBUL'DA FAL KAFE TARTIŞMASI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA FAL KAFE TARTIŞMASI

14.09.2022 10:44

İSTANBUL'da 'fal kafeler' gün geçtikçe artıyor.

İSTANBUL'da 'fal kafeler' gün geçtikçe artıyor. Kafe olarak gözüken işyerlerinde, 100 ile 300 TL arasında değişen ücretle kahve, el, tarot ve iskambil falı bakıldığı öğrenildi. Hukukçular para karşılığı fal bakan kişiler ve buna ortam hazırlayanlar hakkında ceza yaptırımları olduğunu söylerken kafe sahipleri ve müşterileri 'falcılık değil terapi' yorumu yapıyor.

İstanbul'da bir çok kafede para karşılığı fal bakılıyor. Özellikle Bakırköy ve Beyoğlu'nda bulunan kafelerin bir çoğunda, 100-300 TL arasında değişen ücretlerle, kahve, el, tarot, iskambil falı bakılıyor. Hukukçular, para karşılığı fal bakanlar ve ortam sağlayan kafe işletmecileriyle ilgili ceza yaptırım uygulanması gerektiğini belirtiyor.

"İŞ YERLERİ AÇIKÇA SU İŞLEMEKTEDİR"

Avukat Tayfun Üzülmez, falcılıkla ceza yaptırımların, 677 Sayılı 'Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Reddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair' Kanunda düzenlendiğini belirterek, falcılık, büyücülük yapanların en az 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılacağını bildirdi. Üzülmez, savcılıkların bu kanun kapsamında kamu davaları açtığını belirterek "Kafelerde para karşılığı fal bakan kişiler, 'Fala inanma falsız kalma', 'Kahve sizden fala bakmak bizden' gibi reklam yapan iş yerleri açıkçası suç işlemektedir. Aynı zamanda, işletmeler haksız rekabet oluşturacak şekilde camlarına, görünür yerlerine özellikle 'Tarot falına bakılır, fal için kafeye uğramadan geçme' gibi ilan, broşür yapıştırıyorlar. Bunlar da soruşturma konusu olabiliyor" dedi.

"EN AZ 3 AY HAPİS"

Para karşılığı fal bakılan kafelerle ilgili soruşturmalara örnek de veren Üzülmez "Örneğin Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi, kahve falı bakan bir kişi hakkında 2 ay 18 gün hapis cezasıyla 375 TL para cezası verdi. Bunun önüne geçmek zor. Burada iş açıkçası savcılık makamının emrinde olan kolluk kuvvetlerine düşüyor. Bu rahatlık nereden geliyor bilmiyorum ama, önemli olan denetimlerin sıklıkla yapılması. Ayrıca bu durumdan rahatsızlık duyan insanlar, delilleri tespit ederek suç duyurusunda bulunabilirler. Herkes başkası şikayet eder diye düşünüyor ama, bu işler yapılmaya devam ediyor" diye konuştu.

"NE YALAN SÖYLEYEYİM ÜNLÜLER DE GELİYOR"

İşletmeci Murat Berkut, kahve falı ve tarot için 100 TL alındığını, gelenlerin yüzde 80'inin kadın olduğunu belirterek "Biz yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Ama hiçbir şekilde kapalı kapılar ardında yapmıyoruz. Büyücülük, muska yazmak yok. İnsanlar nasıl evde hep beraber kahve içip fal bakıyorsa, o şekilde bir ortam var. Şu an dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle insanların konuşmaya ihtiyacı oluyor. Bunu ucuz yollu bir terapi olarak görüyorlar. Fala inanma falsız kalma. İstediklerini buluyorlar mı? Bazen buluyorlar bazen bulamıyorlar. Çok rağbet görüyor. Bizde kahve ve tarot falı bulunuyor. Fiyatlar ortalama 80-100 TL arası. Ne yalan söyleyeyim ünlüler de geliyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK ARAYAN VAR, ARAMADAN GELEN VAR"

Bir diğer işletmeci Tayfur Kaya ise, müşterilerin fal baktırmak için saatlerce beklemeyi de göze aldıklarını söyledi. Kaya, "Çok arayan var, aramadan gelenler de. Gelenler ardından 10-15 kişi daha gönderiyor. En az 20 dakika bakıyoruz. Fiyatlar 100-150 arasında değişiyor. Kahve ve iskambil bakılıyor" dedi.

"RANDEVU ALMANIZ GEREK YOKSA YARDIMCI OLAMAYIZ"

Beyoğlu'nda fal baktırılan bir kafenin işletmecisi Erhan Akçurun "Burası yaklaşık 28 yıllık bir kafe, gerçek çıkan fallarıyla meşhur. Genelde 25 yaşlarında insanlar geliyor. 4-5 farklı fal çeşidi var. Kahve, tarot falıvar. En azından 100 lirayla gelmeniz gerekiyor. 300 liraya kadar fiyat çıkabiliyor. Ünlüler de buraya geliyor. Randevulu çalışıyoruz, bir gün öncesinden randevu almanız lazım, yoksa yardımcı olamayız" dedi. Sude Nur Ünlü "Genelde arkadaşlarım için de bakıyorum. Para verirlerse alıyorumö dedi.

NEDEN GİDİYORLAR

Bu kafelerin müşterilerinde Elif Çokal, "İnsanlar psikolojisini böyle rahatlatıyor" derken Selma Tosun ise, "Çok baktırdım, en fazla 200 TL verdim", dedi. Bilge Duran da, "Herkes baktırmıştır. İnsanlar bir ümit için, belki güzel bir şey duyarız diye baktırıyorlar. Falcılar da hep aynı şeyleri söylüyor. Hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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İstanbul'da 'fal kafe' tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi İstanbul'da 'fal kafe' tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi
Kaynak: DHA

İstanbul, Beyoğlu, su, Güncel, Son Dakika

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