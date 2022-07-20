İSTANBUL'DA FARKLI TEMMUZ

İSTANBUL son yılların en fazla sağanak ve rüzgarın etkili olduğu temmuz ayını yaşıyor. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin altında seyretti. Her yıl temmuz ayında ortalama 37 derece sıcaklık beklenirken İstanbul'da bu yıl temmuz ayının ilk iki haftasında en fazla 29.5 derece sıcaklık görüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini ifade etti. Adil Tek, "100 yıllık ölçümler var, en yüksek sıcaklık 43.7 olmuştu. Bu değerlere şu an için çok yaklaşılacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul için 30-37 derece sıcaklıklar gözükebilir" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, iklim krizi nedeniyle sıcak hava dalgasının Avrupa'yı etkisi altına aldığını, bu nedenle İstanbul'da temmuz ayında rüzgarın etkili olduğunu söyledi. Tek, ağustos ayında ise sıcaklıkların normale döneceğini açıkladı.

"YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ VE İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ"

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve sıcaklık ortalamalarının düşük olduğunu ifade eden Adil Tek, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl rüzgar şiddeti, yüzde 20 daha fazla. Rüzgar şiddeti en fazla saatte 25 kilometreye kadar çıkarken, bu sene 40 kilometreye kadar çıktı. Bunun bir atmosferik mekanizması var. Genelden başlarken, Türkiye'nin kuzeyinde rüzgarlar hakim çünkü, kuzeyden serin bir hava akışı söz konusu. Avrupa ise aşırı sıcaklıklarla karşı karşıya. Özellikle İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz sıcaktan kavruluyor. Bunun en önemli sebebi Avrupa üzerinde oturan yüksek basınç sistemi. Yüksek basıncın doğu tarafından; Rusya ve Ukrayna'dan kuzeyli soğuk hava akışı oluyor, batı tarafından ise, güneyli hava akışı etkili oluyor. Bu nedenle Avrupa büyük bir sıcak hava dalgası yaşıyor. Bu sistem nedeniyle üzerimizde sürekli serin ve rüzgarlı hava etkili oluyor. Bununla birlikte iklim krizini de konuşuyoruz. İklim krizi üzerimizde etkili olan serin ve rüzgarlı havanın sıklığını arttırdı. Avrupa'da ise sıcaklıkları artırdı. Atmosfer hızlı hareket ediyor. Yüksek basınç alanının baskısıyla birlikte İstanbul'da rüzgarlar etkili oluyor. Atmosferde olaylar bizim aleyhimize doğru işliyor" dedi.

"İSTANBUL İÇİN 36-37 DERECE SICAKLIKLAR GÖZÜKEBİLİR"

Ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini ifade eden Adil Tek, "Bu sistemler zaman zaman geçecektir. Bir hafta rüzgar sakinlemiş olurken, diğer hafta tekrar başlayacak. Rüzgarın şiddeti ağustos ayına göre biraz daha azalacak ve sıcaklıklar kendini gösterecek. Kandilli Rasathanesi'nde yaptığımız 100 yıllık ölçümler var. En yüksek sıcaklık 43.7 olmuştu. Bu değerlere şu an için çok da yaklaşılacak gibi görünmüyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul için 30-37 derece sıcaklıklar görülebilir" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA BU HAVA SÜPRİZ OLDU"

Ankara'dan İstanbul'a gezmeye gelen Süleyman Nuri Dere, "Ankara'dan geliyorum, böyle serin havaya alışkınız ama, İstanbul'da sürpriz oldu. Bu sene mevsimler daha serin geçiyor, beklediğimiz sıcaklığı bulamadık" diye konuştu.

"DOĞANIN ŞARTLARI DEĞİŞİYOR"

Sahilde yürüyüş yapan Şenol Kartal, "Her sene hava değişiyor, bu beni tedirgin ediyor. Doğanın şartları değişiyor, bu durum insanlığı kötü şekilde etkiliyor. Daha sıcak beklerdim, yağışlı geçmesi bir yandan iyi ancak, sıcaklığın sürekli değişmesi bizi etkiliyor" dedi.