Faslı turist ırkçılığa uğradığını iddia edip gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Faslı turist ırkçılığa uğradığını iddia edip gözyaşlarına boğuldu

Son Güncelleme: 24.08.2023 17:14

İstanbul'u ziyaret eden Faslı bir turist, taksi sırası beklerken ırkçı saldırıya maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medyadan video paylaşan kadın, takipçilerine 'Türkiye'ye gelmeyin' çağrısında bulundu.

İstanbul'u ziyaret eden Faslı bir turist, taksi sırası beklediği esnada ırkçı saldırıya maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medyadan video paylaşan kadın, takipçilerine 'Türkiye'ye gelmeyin' çağrısında bulundu.

TAKSİ SIRASINDA IRKÇI SALDIRI İDDİASI

İsmi öğrenilemeyen bir kadın turist, İstanbul'da taksi sırası beklerken ırkçı saldırıya uğradığını iddia ederek bir video yayınladı.

"TÜRKİYE'YE GELMEYİN"

Videosunda gözyaşlarına hakim olamayan kadın, "Ben buraya gelirken yalnızca sizin hava yollarınıza 2 bin euro verdim. Otel ve diğer harcamalar hariç. Siz ise bize bu muameleyi layık görüyorsunuz. Herkese söylüyorum bunların ülkesine gelmeyin. Türkler dünyanın en ırkçı insanları." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Fas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Faslı turist ırkçılığa uğradığını iddia edip gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faslı turist ırkçılığa uğradığını iddia edip gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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