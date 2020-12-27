İSTANBUL'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERİN "GÖRÜNMEZLİK" HİLESİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERİN "GÖRÜNMEZLİK" HİLESİ

27.12.2020 11:49
İSTANBUL'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERİN

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıması yasaklanan minibüslerden bazıları 'filmli cam' ile içi görünmez hale gelerek, ayakta yolcu taşıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında fazla yolcu taşıması yasaklanan minibüslerden bazıları 'filmli cam' ile içi görünmez hale gelerek, ayakta yolcu taşıyor.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından toplu ulaşım araçlarında yapılan düzenlemeler kapsamında minibüslerin fazla yolcu taşıması yasaklandı. Araçlarda camların ışık geçirgenliği en az yüzde 70 olması gerekiyor ancak İstanbul'da cam filmi takan bazı minibüs sürücüleri, araçlarının içinin görünmemesi için bu kurala uymuyor.  İçeride ışık da yakmayan minibüsler, içi görünmez halde ilerliyor. Kentin birçok noktasında çekilen görüntülerde içi çok sayıda yolcu bulunan minibüslerin cam ve ışık hilesiyle boşmuş gibi yollarına devam ettiği görüldü.

Trafik ve Yol Güvenliği uzmanı Suat Sarı, "Bakanlık da  yan camlara film uygulamasını ulusal güvenlik açısından uygun görmüyor. Araçların içlerinin görünmesi lazım. Şüpheli durumların tespit edilmesini zorlaştırdığı sebebiyle yan camlara bu film uygulaması yapılmaması lazım" dedi.

"BAKANLIK YAN CAMLARA FİLM UYGULAMASINI ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN UYGUN GÖRMÜYOR""Genellikle emniyet tarafından hem aracın güvenliği için hem de trafik güvenliği için filmler çok çok önem arz ediyor." diyen Suat Sarı, şöyle konuştu: "Normalde araç sürücüsünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan emniyet camlarında ışık geçirgenliği en az yüze 70 olması lazım, en fazla yüzde 30 yapabilir. Ama bu da aracın trafik güvenliği ve sürüşü için yapılabilecek bir şeydir. Ön cam ve ön camın yan tarafları olabilir. Ancak yan camlarda ise hem emniyet açısından, asayiş açısından hem de trafik güvenliği açısından Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre normal değil. Bu tip araçlar muayeneye gittiği zaman da 'hafif kusurlu' olarak değerlendiriliyorlar. Bu zaten Avrupa Birliği standartlarında da bu şekilde uygulanıyor. Daha fazla bu filmler uygulanırsa da ' ağır kusurlu' olarak da değerlendirilebiliyor. Cezası 288 lira da olabiliyor, üzerine muayene sonrası 'hafif kusurlu' olarak yazılabiliyor. Bu şekilde uygulamalar yapılabiliyor. Bakanlık yan camlara film uygulamasını ulusal güvenlik açısından uygun görmüyor. Araçların içlerinin görünmesi lazım. Şüpheli durumların tespit edilmesini zorlaştırdığı sebebiyle yan camlara bu film uygulaması yapılmaması lazım. Bazen fabrikasyon olarak hatalı yapılan bu tip filmli araçların birçoğu muayenede geçemediği ya da kontrollerde problem yarattığı için bir çok servis aracı, öğrenci, personel servis aracı ya da minibüslerin birçoğu o camlarını değiştirmek zorunda kaldı. Bu şekilde araçların seyretmeleri kendileri için bir risk. Zamanı gelip muayeneye gittiği zaman da ikinci bir risk almış oluyorlar. Kuralları uygulamaları lazım."

"ZATEN BU ARAÇLARIN HEPSİ FABRİKADAN BU VAZİYETTE ÇIKIYOR"İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ulaşımdan Sorumlu Başkan Vekili Engin Türkmen de şunları söyledi: "Bu araçların hepsi fabrikadan bu vaziyette çıkıyor, ruhsatlanıyor, ruhsatlara işleniyor. Biliyorsunuz ticari araçlarda her yıl muayene olur. Eğer abartılı ek olan olursa, bu da muayeneden geçmez. Yani bizim bunları böyle yapmak gibi bir şansımız yok, şu anda da bir sıkıntı yok. Bugüne kadar da hiçbir sıkıntı olmadı. Bu araçların biliyorsunuz camları çok pahalı bizim bunları değiştirme gibi bir şeyimiz yok. Eğer ekstra bir film çekme olursa, bunu zaten emniyet kuvvetlerimiz belirliyor ve gerekli cezayı kesiyor. Onun için bizim bir ek bir şey yapma gibi bir durumuz yok. Şu anda bir sıkıntı olmadı çünkü hepsi yasal, hepsi ruhsatlı" dedi.

"NORMAL OLMASI YANİ İÇERİSİNİN GÖRÜNMESİ LAZIM"Minibüsçüler de araçların içerisinin görünmesi gerektiğini savunuyor.  Minibüs şoförü Fatih Bayraktar, "Benim için bir sıkıntısı yok. Yolcu için de bir sıkıntısı olmaması gerekir. Kendi aracıma film yapmadığım içinde bilgim yok" dedi. Bir diğer minibüs şoförü Nihat Şener ise, "Normal değil bence, ruhsata işleniyor, cezası vardır, ruhsat izin verdiği zaman yapıştırıyorlar. Normal olması yani içerisinin görünmesi lazım. İş güç yok, zevkine yapıyor herhalde, yolcu da yok ki zaten" diye konuştu.

"DIŞARIDAN BAKAN BAYAN OLURSA BİNMEZ BELKİ ARABAYA"

Minibüs yolcularından Cemal Akbaş, "Aslında iyi değil, sakıncalı yani içi gözükmüyor. Dışarıdan bakan göremez içinde ne olduğunu, kalabalık mı? Ne var? Yolcular için sakıncalı olabilir. Dışarıdan bakan kadın olursa binmez belki" dedi.  Meliha Çerikli ise, "Film var mı yok mu hiç ilgimi çekmez, kapıdan bakarım boşsa binerim, değilse binmem" diye konuştu.

- İstanbul

İstanbul, Minibüs, Bakan, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERİN 'GÖRÜNMEZLİK' HİLESİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti
TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı         
11:27
3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERİN "GÖRÜNMEZLİK" HİLESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei