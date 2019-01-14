İstanbul'da Feci Kaza: 1 Ölü
52 dakika önce
TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde tıra arkadan çarpan taksinin sürücüsü feci şekilde can verdi.
TEM otoyolu Sultanbeyli
mevkiinde tıra arkadan çarpan taksinin sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle TEM Ankara
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM otoyolu Sancaktepe
mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan Turan Çifçi'nin (62) kullandığı 34 TJM 29 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada taksi sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çifçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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