Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Feci Kaza Kamerada

İstanbul'da Feci Kaza Kamerada

32 dakika önce

Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı hafif ticari aracın takla atarak devrildiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı hafif ticari aracın takla atarak devrildiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde geçtiğimiz 21 Ekim Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Ali K. idaresindeki 34 BZ 8624 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta yoluna devam etmek istedi. O sırada otomobilin sürücüsü, karşı istikametten dönüş yapmak isteyen Uğurkan K. hakimiyetindeki 34 AFV 22 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, cadde üzerindeki benzin istasyonunun girişine doğru devrilerek durabildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 2 genç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılmasının ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerken hafif ticari aracın sürücüsü ise sola doğru dönüş yapmak istiyor. O esnada ise otomobil sürücüsü duramayarak araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç benzin istasyonunun girişine kadar sürükleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Darülaceze, Şişli, 3. Sayfa
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