İstanbul'da Feci Kaza Kamerada
11 dakika önce
İstanbul'da feci kaza kamerada Şişli'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla atarak devrildi Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandıİSTANBUL - Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı hafif ticareti aracın takla atarak devrildiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul
'da feci kaza kamerada Şişli
'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla atarak devrildi
Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı
İSTANBUL - Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin çarptığı hafif ticareti aracın takla atarak devrildiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şişli Darülaceze
Caddesi üzerinde geçtiğimiz 21 Ekim Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Ali K. idaresindeki 34 BZ 8624 plakalı otomobilin, kırmızı ışık yoluna devam etmek istedi. O esnada otomobilin sürücüsü, karşı istikametten dönüş yapmak isteyen Uğurkan K. hakimiyetindeki 34 AFV 22 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, cadde üzerindeki benzin istasyonunun girişine doğru devrilerek durabildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 2 genç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılmasının ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerken hafif ticari aracın sürücüsü ise sola doğru dönüş yapmak istiyor. O esnada ise otomobil sürücüsü duramayarak araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç benzin istasyonunun girişine kadar sürükleniyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor
Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var