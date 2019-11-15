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İstanbul'da feci kaza kamerada

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer Yeniköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, lüks bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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İSTANBUL (İHA) – Sarıyer Yeniköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, lüks bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Feci kaza kameralara yansırken sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 MK 0077 plakalı lüks otomobili kullanan Ahmet A. (37) süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Hızla seyreden otomobil, o sırada cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Zeynep U.'ya (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta savrulan kadın, ağır yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı kadını ambulansla İstinye Devlet Hastanesine kaldırdı. Başından ağır şekilde yaralanan kadın, buradaki müdahalenin ardından Şişli'deki bir özel hastaneye sevk edildi.


Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kadının hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ekiplerce polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Yeniköy, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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