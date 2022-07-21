İstanbul'da feci kaza: Panelvan araç uçurumdan aşağıya uçtu

İstanbul'da Kemerburgaz- Göktürk yolunda kontrolden çıkan panelvan tipi araç uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metreden aşağıya düşen aracın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan tipi araç, bariyerleri aştıktan sonra uçurumdan aşağıya uçtu. Yaklaşık 30 metreden aşağıya düşen araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ve sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansa yakındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

"Bariyerlerin başlangıç noktası olduğu için herhalde insanlar oradan çıkış var sanıyor"

Olayla ilgili konuşan Yusuf Sancak, "Evde otururken bir gürültü duydum, arabanın uçtuğunu gördüm. Ben hemen yaralının yanına koştum, hanım da ambulansı aradı. Yaralı arabanın dışındaydı ve ağzında burnunda kanlar vardı. Daha sonra ambulansa yardımcı oldum buraya gelmesi için, olay yerini gösterdim. Havaalanına gidiş yolunda oldu olay, orada sanırım bariyere vurup uçmuş aşağı. Bu olayda bir tane yaralı vardı ama aynı yerde bundan 4-5 yıl önce yine kaza olmuştu ve ölümlü olmuştu. Bariyerlerin başlangıç noktası olduğu için herhalde insanlar oradan çıkış var sanıyorlar. Çünkü aynı yerde aynı şekilde kaza olmuştu. Yaralı ambulansa binerken bilinci açıktı, kaburgam ağrıyor dedi sadece. Arabası pert olmuş, öyle bir araçtan çıkabilmesi inanılmaz. İnşallah durumu şu an iyidir" dedi. - İSTANBUL