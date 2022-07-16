Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak durdu. Feci kazada kayınvalidesiyle yürüyen 41 yaşındaki Nevrişan Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Nuriye Bilen ise kazayı hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi - Son Dakika

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