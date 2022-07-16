İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi - Son Dakika
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İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi

16.07.2022 15:12

Çekmeköy ilçesinde sağa dönüş yapmak isteyen sürücü Hüseyin Özcan Başeğmezler, hızla kaldırıma çıkarak gelin ve kayınvalidesini ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak dururken güvenlik kamerasına yansıyan kazada Nevrişan Bilen yaşamını yitirdi. Başeğmezler ise gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana gelen kazada Hüseyin Özcan Başeğmezler yönetimdeki 34 HB 2077 plakalı otomobiliyle ışıklardan sağa döndüğünde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak durdu. Feci kazada kayınvalidesiyle yürüyen 41 yaşındaki Nevrişan Bilen olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Nuriye Bilen ise kazayı hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI

Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nevrişan Bilen'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Polis ekipleri sürücü Hüseyin Özcan Başeğmezler'i gözaltına alarak Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayı gören Necmettin İşler, "Dükkanda oturuyordum bir ses geldi, dışarıya çıktım. Otomobil yukarı çıkmıştı. Bir kadın yatıyordu. Polisler geldiler inceleme yapıyorlar. Sağa dönerken tam dönmüş, adam ihtiyar" dedi.

Olay yerinden kareler;

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Kaynak: DHA

Hüseyin Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da feci olay! Gelin ve kayınvalidesini otomobiliyle ezdi - Son Dakika
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