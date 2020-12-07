İstanbul'da feci olay: "Köpeğime iyi bakın" dedi intihar etti - Son Dakika

Kağıthane'de üniversite öğrencisi ve aynı zamanda Amerikan futbolu oyuncusu olan 21 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla evinde başına ateş ederek intihar etti. Olay sonrasında gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Dedesi ve annesini kısa süre önce kaybeden gencin intihardan önce arkadaşına, "Bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın" dediği ortaya çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içerisindeki binada yaşayan bir üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cengiz Kaan Demirbaş (21), evinde tek başına olduğu sırada tabancayla başına 1 el ateş etti. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeriye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

"KÖPEĞİM SİZE EMANET İYİ BAKIN" NOTUNU BIRAKMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, evde yaptıkları çalışmada gencin intihar ettiği tabancanın dedesine ait olduğu belirlendi. Gencin dedesinin 1 hafta ve annesinin ise ondan bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sebeple psikolojik bunalıma girdiği düşünülen gencin, arkadaşına "bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın" mesajını attıktan sonra intihar ettiği tespit edildi.

TAKIM ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan üniversitenin Amerikan Futbolu takımında oynadığı öğrenilen Demirbaş'ın olayı haber alan takım arkadaşları da ise koşarak olay yerine geldi. Gencin öldüğünü öğrenen arkadaşları olay yerine sinir krizi geçirdi. Demirbaş'ın not bırakarak emanet ettiği "Coy" isimli köpeğini ise arkadaşları teslim aldı.

GENCİN KÖPEĞİNİ ARKADAŞLARI TESLİM ALDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni buradaki incelemelerinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(İHA)