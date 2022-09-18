İstanbul'da feci olay! Yolcu, tartıştığı taksicinin boğazını kesti - Son Dakika
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İstanbul'da feci olay! Yolcu, tartıştığı taksicinin boğazını kesti

18.09.2022 09:55

Bağcılar'da yaşanan feci olayda bir taksicinin aracına aldığı yolcu tarafından boğazı kesildi. Hastaneye kaldırılan sürücü yoğun bakıma alındı. Olayı öğrenen taksiciler ise hastanenin önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

İstanbul'da taksiyle yolculuk yapan bir kişi, Yüzyıl Köprüsü üzerinde inmek istedi, yolcu taksi sürücü Recep Acar'dan fazladan bir tane taksi fişi istedi. Taksici fazladan taksi fişi veremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu yanında taşıdığı falçata ile taksi sürücüsünün önce boğazını kesti ardından yüzüne defalarca çizik attı.

Yolcusuyla tartışan taksicinin boğazı kesildi! Yüzlerce meslektaşı İstanbul'da sokağa döküldü

BOYNUNA DİKİŞ ATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen Recep Acar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Acar daha sonra ambulansla Esenler'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Esenler'de özel bi hastanede ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü Recep Acar Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Acar'ın boynuna dikiş atıldığı öğrenildi.

Yolcusuyla tartışan taksicinin boğazı kesildi! Yüzlerce meslektaşı İstanbul'da sokağa döküldü

200 TAKSİCİ HASTANENİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

Yoğun bakıma alınan ve boynuna dikiş atılan taksiciyi, meslektaşları hastanede yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 taksici hastanenin önünde meslektaşlarına destek olmak için saatlerce kontak kapatıp bekledi. Olayla ilgili açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Mesele aracın şoförü Recep Acar. Almış olduğu yolcu tarafından falçatayla saldırıya uğradı. Boğazından ve baş kısmında yaralandı. Boğazı kesildi. Şu anda hastanede yoğun bakımda boğazına dikiş atılıyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Biz dünyanın sayılı en büyük metropollerin birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Hırlısının gelip gasp ettiği, hırsızının gelip darp ettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, böyle psikopatın birinin de gelip bizi canımızdan ettiği bir mesleği yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum.

Yolcusuyla tartışan taksicinin boğazı kesildi! Yüzlerce meslektaşı İstanbul'da sokağa döküldü

"BOĞAZINI KESENİ BULSANIZ NE OLUR?"

Yıllardan beri önce can güvenliğimiz dedim. Hatta bunun için on bin tane ıslak imza topladık. Kabinli araç istiyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler. Saldırganla ilgili bir bilgi yok. Ancak arabada kamera var. Kamera görüntülerinden illa ki tespit edilecektir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şoförün canı gittikten sonra boğazını keseni bulsanız ne olur? Bulmasanız ne olur? Benim için hiç önemli değil. Mühim olan burada olay yapılmadan, olaylara müdahale edebilmek. Bunun da en garanti yolu, yüzde doksan dokuz kabinli araç. Yani biz şunu söylüyoruz, ne siyah taksi, ne turkuaz taksi. ille de kabinli taksi" diye konuştu. Saldırgan olay sonrası kayıplara karışırken polis ekiplerinin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Yolcusuyla tartışan taksicinin boğazı kesildi! Yüzlerce meslektaşı İstanbul'da sokağa döküldü
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Kaynak: İHA

Recep Acar, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da feci olay! Yolcu, tartıştığı taksicinin boğazını kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da feci olay! Yolcu, tartıştığı taksicinin boğazını kesti - Son Dakika
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