Üye Girişi
İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü - Son Dakika

İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü

02.02.2022 13:55
İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı otelde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Alman vatandaşı kadın, hayatını kaybetti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı otelde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Alman vatandaşı kadın, hayatını kaybetti.

Sadaf Gholami, 29 Ocak'ta kaldığı otelde aniden fenalaştı. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gholami, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen Gholami kurtarılamadı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
13:48 Son dakika: Bakan Soylu paylaştığı fotoğraflarda Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü
13:44 Dolandırıcıların yeni hedefi sokakta yaşayanlar! 18 milyon borçla camiye sığınanlar var
13:34 İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu
13:34 Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık
13:30 El Türki'den itiraf: IŞİD'in suikast listesinde Acun Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 14:02:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alman kadın öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement