İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı - Son Dakika
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İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı

29.05.2022 17:09
İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor.

Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.

Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

Öte yandan trafik ekipleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne giden güzergahta kontrol noktaları oluşturdu.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdukları araçlara nereye gideceklerini sorarak, yönlendirmede bulundu.

Atatürk Havalimanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarında bırakarak kutlama alanına yürüyerek ilerledi.

Şölen, Esat Kabaklı'nın konseriyle devam ediyor.

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İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da fetih kutlamaları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkuyla başladı - Son Dakika


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