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FETÖ'den aranan 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den aranan 29 şüpheli yakalandı

17.02.2022 10:21

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 30 şüpheliden 29'u yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 30 şüpheliden 29'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 30 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'unu yakaladı.

Bu arada hücre evlerinde gizlenen ve farklı soruşturmalardan aranması olan 5 şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

FETÖ'den aranan 29 şüpheli yakalandı
FETÖ'den aranan 29 şüpheli yakalandı
FETÖ'den aranan 29 şüpheli yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'den aranan 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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