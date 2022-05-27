İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon

27.05.2022 08:25
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheliden 27'si yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 31 şüpheliden 27'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 31 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 27'sini yakaladı.

Ayrıca, hücre evlerinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 3 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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