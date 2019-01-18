Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fetö'nün Ankesörlü Hat Davasında İlk Hapis Cezası

İstanbul'da Fetö'nün Ankesörlü Hat Davasında İlk Hapis Cezası

39 dakika önce

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu iddiasıyla yargılanan eski yarbay Akın Yıldızhan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da Fetö'nün Ankesörlü Hat Davasında İlk Hapis Cezası, System.String[]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu iddiasıyla yargılanan eski yarbay Akın Yıldızhan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla birlikte örgüt içinde ankesörlü hatla iletişim kurduğu gerekçesiyle açılan davalardan ilk ceza verilmiş oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu iddia edilen eski yarbay Akın Yıldızhan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akın Yıldızhan cezaevinden getirilirken, avukatı salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, örgüt içi iletişim için kullanılan ankesörlü hattan örgütün "sivil imamları" tarafından ardışık olarak arandığı belirtti. Mütalaada, sanık Akın Yıldızhan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Son sözü sorulan sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Ankesör davasında ilk ceza: 6 yıl 3 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanık hakkında yurtdışı yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol kararı uygulayarak tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, mahkemenin bu kararıyla birlikte İstanbul'da örgüt içi ankesörlü hattan iletişim kurduğu gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkındaki ilk ceza verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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